Google официально представил Android 13

Особое внимание в новой версии компания уделила конфиденциальности. В частности, пользователи смогут предоставлять приложению доступ только к фото и видео или музыке и видео. Также при выборе снимков можно выделить только те, к которым платформа должна получить доступ. Все приложения в Android 13 будут запрашивать разрешение для отправки уведомлений. В настройках системы добавили отдельный раздел с параметрами конфиденциальности и безопасности.