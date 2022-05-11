Google официально представил Android 13

Компания Google официально представила Android 13 на конференции для разработчиков Google I/O.
Об этом сообщает портал iPhones.ru.
Особое внимание в новой версии компания уделила конфиденциальности. В частности, пользователи смогут предоставлять приложению доступ только к фото и видео или музыке и видео. Также при выборе снимков можно выделить только те, к которым платформа должна получить доступ. Все приложения в Android 13 будут запрашивать разрешение для отправки уведомлений. В настройках системы добавили отдельный раздел с параметрами конфиденциальности и безопасности.
Кроме того в новой версии для любых иконок станет доступен дизайн Material You, обновился внешний вид плеера в строке уведомлений, включена поддержка пространственного аудио и Bluetooth Low Energy Audio и добавился Google Wallet, который заменит Google Play.
Вторая бета-версия Android 13 уже доступна для загрузки. Ее можно установить на Pixel и некоторые смартфоны Xiaomi, realme, Nokia, OnePlus и других производителей.