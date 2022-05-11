В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
51 минуту назад

Американский штурмовик А-10 испытали против современных танков

Ferra.ru

ВВС США испытали пушку GAU-8 Avenger штурмовика A-10, показав, что современные танки уязвимы для этой пушки, как заявляет издание Defence Blog.

Американский штурмовик А-10 испытали против современных танков
Фото: ferra.ruferra.ru

В каждой испытательной миссии два корабля A-10C применяли бронебойно-зажигательные снаряды против двух суррогатных основных боевых танков, оснащенных ERA. Пилоты изменяли параметры и направление атаки, чтобы оценить воздействие оружия на бронированные цели.

В результате анализа видеозаписей, фотоснимков и визуального осмотра целей после выстрела аналитики смогли определить боевые повреждения, нанесенные танкам, и установить, что танки были выведены из строя.

Помимо 30-миллиметровых боеприпасов, в ходе испытаний также были собраны данные об эффективности AGM-65L Maverick и AGR-20E Advanced Precision Kill Weapons System против бронетехники.

Как заявили в источнике, A-10 может продолжать наносить мощные скорострельные удары с разрушительным воздействием на вражеские машины в условиях противостояния.

Наука и техника,Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители