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2 часа назад

Rutube возобновил работу после атаки хакеров

Елена Прошина

Видеохостинг Rutube возобновил работу после почти двух суток неполадок впоследствии кибератаки на ресурс.

Rutube возобновил работу
Фото: PIXABAY.COMPIXABAY.COM

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в настоящее время стартовая страница, страниц видео и каналов сервиса открываются и работают в полном режиме. При этом при воспроизведении записей по-прежнему наблюдаются некоторые проблемы.

О взломе Rutube стало известно 9 мая. Утром этого дня сервис полностью перестал работать. Ответственность за взлом видеохостинга на себя взяла хакерская группировка Anonymos, ранее объявлявшая кибервойну России.

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