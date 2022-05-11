Видеохостинг Rutube возобновил работу после почти двух суток неполадок впоследствии кибератаки на ресурс.

Фото: PIXABAY.COM PIXABAY.COM

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в настоящее время стартовая страница, страниц видео и каналов сервиса открываются и работают в полном режиме. При этом при воспроизведении записей по-прежнему наблюдаются некоторые проблемы.