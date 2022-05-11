Российский аналог Google Play станет доступен уже в мае 2022 года

АНО «Цифровые платформы» сообщила, что российский аналог Google Play — NashStore — станет доступна для пользователей 16 мая.

Фото: telegram-канал chip.гаджеты и технологии telegram-канал chip.гаджеты и технологии

Приложение будет доступно для скачивания в формате АРК, передает ТАСС.

Отмечается, что для альфа-тестирования NashStore открылось 9 мая. Разработчики приложения пообещали перед публикацией проверить АРК-файлы приложения на вредоносные коды.

Ключевыми особенностями маркетплейса станут возможность импорта приложений из Google Play и функция монетизации ПО. Приложения будет разделено на 35 категорий: «бизнес», «связь», «социальные сети», «игры» и другие. Возможность оплаты разными системами добавят через несколько недель после запуска NashStore.