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52 минуты назад

Российский аналог Google Play станет доступен для пользователей 16 мая

Елена Прошина

АНО «Цифровые платформы» сообщила, что российский аналог Google Play — NashStore — станет доступна для пользователей 16 мая.

Российский аналог Google Play станет доступен уже в мае 2022 года
Фото: telegram-канал chip.гаджеты и технологииtelegram-канал chip.гаджеты и технологии

Приложение будет доступно для скачивания в формате АРК, передает ТАСС.

Отмечается, что для альфа-тестирования NashStore открылось 9 мая. Разработчики приложения пообещали перед публикацией проверить АРК-файлы приложения на вредоносные коды.

Ключевыми особенностями маркетплейса станут возможность импорта приложений из Google Play и функция монетизации ПО. Приложения будет разделено на 35 категорий: «бизнес», «связь», «социальные сети», «игры» и другие. Возможность оплаты разными системами добавят через несколько недель после запуска NashStore.

По словам, директора проекта Владимира Зыкова с момент анонса приложения предварительную регистрацию в нем прошли более 250 тысяч человек.

Наука и техника,Владимир Зыков,Google,
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