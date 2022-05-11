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2 часа назад

Samsung и LG показали «дисплеи будущего»

CyberSport.ru

Samsung и LG представили свои разработки в области дисплеев. Презентации южнокорейских компаний состоялись во время выставки SID Display Week 2022, которая проходит с 10 по 12 мая в США.

Samsung и LG показали «дисплеи будущего»
Фото: CyberSportCyberSport

Samsung показала концепты дисплеев, раздвигающихся вертикально и горизонтально. Компания также продемонстрировала прототипы складных устройств с дисплеями Flex G и Flex S. Первый может сворачиваться дважды в одном направлении, а второй способен раскладываться по принципу «гармошки». Кроме того, Samsung продемонстрировала девайс для геймеров и усовершенствованные матрицы для мониторов и телевизоров.

LG, в свою очередь, презентовала 17-дюймовый OLED-дисплей для ноутбуков, который представляет собой единую складную сенсорную поверхность, занимающую всю внутреннюю сторону корпуса. Компания также презентовала сгибаемую на 360 градусов OLED-панель, которую планируется использовать в смартфонах. В LG заявляют, что прототип выдерживает более 200 тыс. сгибаний.

Ранее Lenovo анонсировала игровой смартфон Legion Y90. Устройство будет оснащено экраном E4 AMOLED диагональю 6,92 дюйма, который будет поддерживать частоту обновления 144 Гц и расширенный динамический диапазон HDR. Система охлаждения будет состоять из двух вентиляторов.

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