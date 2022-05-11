Samsung и LG показали «дисплеи будущего»

Samsung и LG представили свои разработки в области дисплеев. Презентации южнокорейских компаний состоялись во время выставки SID Display Week 2022, которая проходит с 10 по 12 мая в США.

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Samsung показала концепты дисплеев, раздвигающихся вертикально и горизонтально. Компания также продемонстрировала прототипы складных устройств с дисплеями Flex G и Flex S. Первый может сворачиваться дважды в одном направлении, а второй способен раскладываться по принципу «гармошки». Кроме того, Samsung продемонстрировала девайс для геймеров и усовершенствованные матрицы для мониторов и телевизоров.

LG, в свою очередь, презентовала 17-дюймовый OLED-дисплей для ноутбуков, который представляет собой единую складную сенсорную поверхность, занимающую всю внутреннюю сторону корпуса. Компания также презентовала сгибаемую на 360 градусов OLED-панель, которую планируется использовать в смартфонах. В LG заявляют, что прототип выдерживает более 200 тыс. сгибаний.