Sony представила смартфон с первым в мире оптическим зумом

Sony официально анонсировала Xperia 1 IV — первый смартфон компании, поддерживающий непрерывный оптический зум как на профессиональных фотоаппаратах.

Фото: Sony Sony

Тогда как подавляющее большинство современных смартфонов оснащено камерами с фиксированным фокусным расстоянием, телеобъектив Xperia 1 IV предлагает диапазон от 85 до 125 миллиметров. Возможность плавного приближения картинки пригодится для самых разных видов съемки. Помимо центрального объектива, комплект камер смартфона также включает в себя 16-миллиметровый и 24-миллиметровый объективы на 12 мегапикселей, которые поддерживают видеозапись в формате 4К на скорости 120 fps.

Xperia 1 IV оснащен OLED-дисплеем: диагональ экрана составляет 6,5 дюймов (21:9), частота обновления — 120 Гц. За счет технологии Bravia HDR производитель обещает повышенное качество изображения. Смартфон создан на базе платформы Snapdragon Gen 1. 12 ГБ оперативной памяти и поддержка Qualcomm Snapdragon Elite Gaming должны обеспечить комфортные условия для мобильных игр. Объем встроенной памяти составляет 512 ГБ —хранилище можно расширить при помощи microSD-карт.

Среди прочих характеристик заявлен энергоемкий аккумулятор, поддерживающий беспроводную зарядку и фирменную защиту Heat Suppression power control, которая снижает износ батареи. Xperia 1 IV также оснащен стереодинамиками Dolby Atmos, модулем Bluetooth 5.2, портом USB Type-C и стандартным разъемом для наушников.