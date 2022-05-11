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1 час назад

Ученые создали нетоксичный клей для фанеры

InScience

Китайские ученые нашли альтернативу токсичному клею из мочевино-формальдегидной смолы, который широко используется для производства фанеры, ДСП и ДВП. Смесь, предложенная исследователями, состоит из глюкозы и лимонной кислоты и отвечает всем стандартным требованиям к клею для древесных композитов. Статья опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Ученые создали нетоксичный клей для фанеры
Фото: ACS Applied Materials & InterfacesACS Applied Materials & Interfaces

Основными материалами для изготовления домашней мебели, декора и полов являются композитные изделия из дерева. При изготовлении фанеры тонкие слои древесины склеивают друг с другом, а затем придают им твердость с помощью давления и температуры. Один из самых распространенных клеев, которые используются для скрепления листом ДСП, ДВП и фанеры, — мочевино-формальдегидная смола. Но формальдегид токсичен для живых организмов, поэтому учены стремятся найти ему замену.

Предыдущие исследования показали, что растворы сахарозы и лимонной кислоты образуют натуральный и водостойкий клей. Однако катализатор из хлорида цинка, который необходим для снижения энергозатрат при производстве фанеры, снижает его прочность. Теперь китайские исследователи оценили свойства клея, созданного из глюкозы и лимонной кислоты.

Исследователи нагревали растворы глюкозы и лимонной кислоты до состояния липкой жидкости, которую они наносили на шпон из тополя. Затем они укладывали три шпона один на другой и прессовали их в один лист. Эксперименты показали, что при высоком давлении образцы фанеры ломались вдоль волокон древесины, а не по клеевым швам.

Замачивая образцы фанеры в горячей воде, ученые выяснили, что образцы с отношением содержания лимонной кислоты к глюкозе выше 0,6 имели прочность, которая соответствовала стандартам. Исследователи связывают эти результаты с увеличением числа эфирных связей между лимонной кислотой и древесиной, что повышало прочность и водостойкость клея.

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