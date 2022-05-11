Минцифры создаст ГосДата.хаб

Минцифры РФ приступило к разработке ГосДата.хаба, который объединит потоки обезличенных персональных данных, имеющихся в распоряжении госорганов. Как сообщает «Интерфакс», в опытную эксплуатацию «национальное озеро данных», как называют систему в ведомстве, планируют запустить в 2023 году.

«В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Первоначально данные будут доступны для госорганов, однако в будущем доступ к ним может получить и бизнес. Для этого разработчики создадут «датамаркет» — один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД).