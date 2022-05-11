Опять "слив": VPN-сервисы потеряли данные 21 млн пользователей

В некоторых Telegram-каналах была опубликована база данных с похищенной информацией о 21 млн пользователях трех популярных VPN-сервисов, об этом стало известно ИБ-компании VPNMentor.
Сообщается, что для загрузки доступно 10 ГБ данных клиентов SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN. База содержит полные имена пользователей, их никнеймы, страны проживания, платежные данные, адреса электронных почт и другую пользовательскую информацию.
По данным ИБ-специалистов компании, выложенные в сеть 10 ГБ могут быть лишь частью полной базы данных. В прошлом году вся вышеперечисленная информация продавалась в даркнете, однако теперь к ней имеет доступ любой пользователь сети, включая мошенников. Клиенты, чьи данные были слиты в сеть, могут стать жертвами шантажа, фишинга или кражи личных данных.
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