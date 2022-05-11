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2 часа назад

Rutube вновь заработал после хакерской атаки

ТАССиещё 2

МОСКВА, 11 мая. /корр. ТАСС/. Видеохостинг Rutube восстановил работу своего сайта после совершенной на него хакерской атаки. В этом убедился корреспондент ТАСС.

RuTube вернулся после трех дней простоя
Фото: СкриншотСкриншот

Для пользователей вновь доступны все опции на сайте видеохостинга. Также заработали приложения видеохостинга для iOS и Android.

В понедельник, 9 мая, в День Победы, Rutube подвергся "самой мощной кибератаке" за всю историю видеохостинга, рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса. Технические специалисты Rutube подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе, исходный код также не поврежден.

В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных, пояснили в пресс-службе Rutube.

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