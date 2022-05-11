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1 час назад

Песков ответил на обвинения Маска в «российских кибератаках» на Starlink

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Илона Маска об кибератаках на систему Starlink, которую американский мультимиллиардер передал украинским военным.

Песков ответил на обвинения Маска в кибератаках на Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маск утверждает, что кибератаки происходят с территории России.

«Вы знаете что это излюбленное хобби — в любых атаках на информационную безопасность обвиняют Россию. В последние дни именно Россия стала жертвой кибератак. Я не знаю оснований для обвинений, мы не располагаем информацией», — сообщил Песков.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что спутниковый интернет проекта Starlink якобы подвергся атакам «российских хакеров».

До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск уже давно занимается военными космическими проектами, а его компания SpaceX — подрядчик Пентагона.

По словам Рогозина, из показаний пленного начштаба 36-й бригады морской пехоты Дмитрия Кормянкова следует, что Пентагон осуществлял доставку и передачу ВСУ оборудования компании Илона Маска Starlink. Таким образом, заключил Рогозин, Илона Маска можно считать причастным «к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».

Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Песков,SpaceX,Роскосмос,Пентагон,
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