Песков ответил на обвинения Маска в кибератаках на Starlink

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Илона Маска об кибератаках на систему Starlink, которую американский мультимиллиардер передал украинским военным.
Маск утверждает, что кибератаки происходят с территории России.
«Вы знаете что это излюбленное хобби — в любых атаках на информационную безопасность обвиняют Россию. В последние дни именно Россия стала жертвой кибератак. Я не знаю оснований для обвинений, мы не располагаем информацией», — сообщил Песков.
Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что спутниковый интернет проекта Starlink якобы подвергся атакам «российских хакеров».
До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск уже давно занимается военными космическими проектами, а его компания SpaceX — подрядчик Пентагона.
По словам Рогозина, из показаний пленного начштаба 36-й бригады морской пехоты Дмитрия Кормянкова следует, что Пентагон осуществлял доставку и передачу ВСУ оборудования компании Илона Маска Starlink. Таким образом, заключил Рогозин, Илона Маска можно считать причастным «к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».