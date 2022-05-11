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1 час назад

Российские ученые придумали, как решить проблему перегрева смартфонов и ноутбуках

Газета.Ru

В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) началась разработка новых методов расчета теплопроводности материалов, газов и биологических тканей, которые, прежде всего, могут повысить работу смартфонов и ноутбуков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки, при поддержке которого проводится исследование.

Российские ученые решили проблему перегрева смартфонов
Фото: freepik.comfreepik.com

Теплопроводность — это процесс распределения температуры тела от его горячих частей к холодным за счет хаотичного движения молекул. Из-за непредсказуемости поведения частиц в классических моделях расчета теплопроводности не учитывается молекулярно-атомное строение вещества. Исследователи же СамГТУ предложили метод, который наоборот позволяет учитывать расстояние между молекулами (или более мелкими частицами) и время между их столкновением. Таким образом элемент «хаотичности» в теплопроводности нивелируется, и расчет процесса становится точнее.

В Минобрнауки отметили, что новый подход к расчету теплопроводности материалов может быть использован, например, в микроэлектронике.

«Серьезной проблемой, накладывающей ограничения на развитие современных технологий микроэлектроники, стала необходимость охлаждения элементов, выделяющих в процессе работы большое количество теплоты, — это процессоры, аккумуляторные батареи, дисплеи смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров. Разработка новых систем охлаждения невозможна без точного моделирования процессов теплообмена», — сообщили в ведомстве.

В этой связи исследования, проводимые в Самарском политехе, Министерство считает своевременными и актуальными.

Ранее «Газета.Ru» писала о сервисах для выявление фейковых изображений в новостях.

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