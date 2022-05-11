Ученый призвал не называть новые виды животных в честь знаменитостей

Профессор Роберт Пулин из Университета Отаго (Новая Зеландия) призвал не называть новые виды животных в честь известных людей. По его мнению, знаменитости в любой момент могут совершить или сказать что-то такое, что нанесет удар по их репутации.

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Недавно, например, новый вид многоножек назвали в честь американской певицы Тейлор Свифт, мотылька — по имени президента США Дональда Трампа, а лягушку — в честь сэра Дэвида Аттенборо, известного британского телеведущего и натуралиста. По мнению Роберта Пулина, в дальнейшем этого следует избегать, чтобы не сожалеть о неприемлемых названиях для новых видов.

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«Герой для одного человека — злодей другого. И даже знаменитости, которые сегодня широко известны, завтра могут впасть в немилость, что приведет к сожалению для тех, кто увековечил имя популярной персоны в названии вида», — заявил профессор.

По его мнению, названия видов должны соотноситься с формой живого существа или местом, где оно было открыто. Ученый раскритиковал и тех коллег, которые называют новых насекомых и животных в честь своих домашних питомцев, жен, мужей, детей и друзей.

Новые названия утверждают эксперты Международного кодекса зоологической номенклатуры (ICZN). Роберт Пулин рассказал, что он исследовал названия 2,9 тыс. видов гельминтов — паразитических червей, обнаруженных за последние 20 лет. По его словам, многие черви были названы в честь известных ученых. При этом профессор обнаружил «постоянную гендерную предвзятость».

«Ученые-мужчины увековечиваются непропорционально чаще, чем ученые-женщины», — пояснил он.

Исследователь также с удивлением узнал, что существует вид Constrictoanchoratus lemmyi, названный в честь покойного Лемми Килминстера, солиста Motorhead, и вид Baracktrema obamai, названный в честь президента США Барака Обамы. Есть вид, названный в честь Юджина Х. Крабса, персонажа мультсериала «Губка Боба», а также Глаурунг — по имени дракона из романа Толкина «Сильмариллион». Семьдесят семь червей названы в честь только одного ученого — доктора Чарльза Берси.

Роберт Пулин призвал ученых вернуться к тем временам, когда выбранное название «давало ключ к пониманию того, как выглядит червь, в каком животном обитает или где в мире его можно найти». Он напомнил, что отменить неугодное наименование вида — задача не из легких. Например, в 1930-х годах слепой пещерный жук, найденный в Словении, был назван в честь Адольфа Гитлера. Жук находится под угрозой исчезновения, так как он встречается всего в пяти пещерах. В то же время со стороны неонацистов существует огромный спрос на владение этим насекомым. Однако предложение переименовать вид так и не было принято по причинам бюрократического характера, передает The Daily Mail.