Стало известно будущее Rutube в России

Главный разработчик сайта Кремля и IT-специалист Артем Геллер оценил будущее российского видеохостинга Rutube после хакерской атаки, из-за которой ресурс стал недоступен. О перспективах отечественного сервиса, а также о том, почему в стране нужно создать новый аналог YouTube, он порассуждал в разговоре с News.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

«С текущим руководством и тем руководством, которое было все это время, и их продуктовой стратегией результат будет практически нулевой, сколько денег ни вливай, потому что цели сделать его (Rutube — прим. «Ленты.ру») российским YouTube были, финансирование было, а результата нет», — заявил Геллер.

Специалист подчеркнул, что создатели Rutube изначально планировали сделать площадку альтернативой YouTube. Отечественный сервис не выдержал конкуренции с американским видеохостингом, поэтому в итоге разработчики решили сделать продукт, отличающийся от YouTube.

На данный момент, по мнению Геллера, в России нужно создать другой сервис, ориентируясь на новую стратегию:

«Не быть отличным от YouTube, потому что он конкурент, а быть таким же, как YouTube».

«Rutube создавался как другая платформа, с другими целями, чтобы выживать в этой конкурентной середе. Сейчас вводные изменились и нужно действовать иначе», — заключил он.

Ранее Геллер предположил, что восстановление Rutube после кибератаки может занять одну-две недели. Эксперт отметил, что сервис заработает либо в полном объеме, либо с утратой части данных. Перед этим также стало известно, что Rutube привлек центр Positive Technologies для расследования кибератаки на видеохостинг.