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1 час назад

Гендиректор Rutube заявил, что хостинг намерены восстановить в течение дня

Газета.Ruиещё 10

Генеральный директор Rutube Александр Моисеев заявил о завершении первого этапа восстановления функционала платформы после кибератаки.

Гендиректор Rutube пообещал скорое восстановление хостинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость», — приводятся его слова в Telegram-канале видеохостинга.

В свою очередь директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков сообщил, что после контрольных работ видеохостинг будет выведен во внешний контур.

Также специалисты выявляют хронологию действий хакеров и полный перечень элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом. Это позволит «вычистить» злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения.

Ранее Новиков заявлял, что работы по расследованию и реагированию на киберинцидент, связанный с Rutube, могут занять от полутора до трех недель.

Rutube перестал отображать контент на сайте утром 9 мая. В тот же день видеоплатформа заявила, что причиной сбоя стала масштабная хакерская атака.

Наука и техника,Александр Моисеев,Алексей Новиков,
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