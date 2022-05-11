Гендиректор Rutube пообещал скорое восстановление хостинга

Генеральный директор Rutube Александр Моисеев заявил о завершении первого этапа восстановления функционала платформы после кибератаки.

«Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость», — приводятся его слова в Telegram-канале видеохостинга.

В свою очередь директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков сообщил, что после контрольных работ видеохостинг будет выведен во внешний контур.

Также специалисты выявляют хронологию действий хакеров и полный перечень элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом. Это позволит «вычистить» злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения.

Ранее Новиков заявлял, что работы по расследованию и реагированию на киберинцидент, связанный с Rutube, могут занять от полутора до трех недель.