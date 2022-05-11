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1 час назад

Великобритания запустит спутники со своей территории

Lenta.ru

Великобритания начнет запускать спутники со своей территории. О миссии Prometheus-2 сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны королевства.

Великобритания запустит спутники со своей территории
Фото: ReutersReuters

Два космических аппарата, предназначенных для мониторинга посредством радиосигналов и датчиков изображения, предполагается запустить при помощи ракеты LauncherOne с самолета Cosmic Girl американской компании Virgin Orbit с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии.

Запуск проводится в интересах британских военных. «Космические технологии критически важны при разработке мер в сфере обороны, а запуск Prometheus-2 представляет собой очередной шаг вперед на пути к собственной космической программе», — заявил замминистра обороны Великобритании Джереми Куин.

В январе SpaceNews сообщило, что американская компания Virgin Orbit вывела на околоземную орбиту семь спутников формата CubeSat для клиентов из США и Польши.

Первый успешный пуск ракеты воздушного старта состоялся в январе 2021 года, когда на орбиту было выведено девять спутников формата CubeSat.

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