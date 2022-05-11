Маск пожаловался на усилившиеся "российские кибератаки"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что спутниковый интернет проекта Starlink якобы подвергся атакам «российских хакеров».
«Starlink до сих пор сопротивлялась попыткам российской кибервойны заглушить и взломать, но они наращивают свои усилия», — написал миллиардер на своей странице в Twitter.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск уже давно занимается военными космическими проектами, а его компания Space X — подрядчик Пентагона.
По словам Рогозина, из показаний пленного начштаба 36-й бригады морской пехоты Дмитрия Кормянкова следует, что Пентагон осуществлял доставку и передачу ВСУ оборудования компании Илона Маска Starlink. Таким образом, заключил Рогозин, Илона Маска можно считать причастным «к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».