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21 минуту назад

Маск пожаловался на усилившиеся "российские кибератаки"

Газета.Ru

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что спутниковый интернет проекта Starlink якобы подвергся атакам «российских хакеров».

Маск пожаловался на усилившиеся "российские кибератаки"
Фото: APAP

«Starlink до сих пор сопротивлялась попыткам российской кибервойны заглушить и взломать, но они наращивают свои усилия», — написал миллиардер на своей странице в Twitter.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Илон Маск уже давно занимается военными космическими проектами, а его компания Space X — подрядчик Пентагона.

По словам Рогозина, из показаний пленного начштаба 36-й бригады морской пехоты Дмитрия Кормянкова следует, что Пентагон осуществлял доставку и передачу ВСУ оборудования компании Илона Маска Starlink. Таким образом, заключил Рогозин, Илона Маска можно считать причастным «к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».

Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,Пентагон,
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