Названы сроки восстановления RuTube

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер назвал сроки восстановления работы российского видеохостинга RuTube, который подвергся мощной кибератаке. Комментарий специалиста приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Пока неизвестно, как скоро удастся восстановить работу RuTube. Но обычно удалить все — очень затруднительно, потому что удаление такого количества информации занимает очень много времени, да и копии сервиса всегда есть и у разработчиков, и на дополнительных серверах», — заявил эксперт.

Геллер предположил, что восстановление RuTube может занять одну-две недели. Как отметил эксперт, сервис заработает либо в полном объеме, либо с утратой части данных.

По словам разработчика сайта Кремля, тот факт, что RuTube не работает уже более двух суток, «сильно убивает» доверие россиян к платформе. Также Геллер призвал пользователей опасаться утечки их данных в сеть. В качестве примера он привел слив информации клиентов сервиса «Яндекс.Еды», который произошел в начале весны этого года.

«Для решения такой проблемы (слива персональных данных — прим. «Ленты.ру») нужно, чтобы компании предпринимали большие усилия в направлении защиты персональных данных пользователей. И со стороны государства, конечно, нужны более радикальные меры. Потому что, например, "Яндекс.Еде" за утечку данных пользователей был назначен штраф в размере всего то ли 30, то ли 60 тысяч рублей. Конечно, это совсем не стимулирует серьезно заниматься безопасностью», — сказал он.

О том, что сайт RuTube подвергся мощной хакерской атаке, сообщили некоторые СМИ в понедельник, 9 мая. В сети также распространились сообщения об утере исходного кода сайта, без которого ресурс не подлежит восстановлению. Позднее представители сервиса подтвердили информацию о кибератаке, но уточнили, что исходный код не был утерян. По их словам, в настоящий момент специалисты восстанавливают работу сайта.