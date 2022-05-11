В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

«ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы»

Lenta.ruиещё 2

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы», которое включает новую камеру с поддержкой 60 FPS, Full HD, а также дополнительные фильтры и эффекты. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы»
Фото:  VK Клипы VK Клипы

Отмечается, что приложение сфокусировано на контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке. Кроме разработчики представили эксклюзивные функции, доступные только в новом приложении. Среди нововведений — расширенные функции редактирования фрагментов видео, а также обновленный максимальный хронометраж клипов. Теперь можно снимать и загружать ролики длительностью до трех минут, а не минуты, как было ранее.

В пресс-службе уточнили, что для входа и регистрации в «VK Клипах» используется единый для проектов экосистемы VK ID. Также предусмотрена возможность пользоваться некоторыми функциями «VK Клипов» без авторизации.

Обновлению, помимо прочего, подвергся и стиль «VK Клипов» — он выполнен в соответствии со стандартами общего бренда VK.

18 апреля стало известно, что «ВКонтакте» запустит масштабную программу поддержки авторов с других площадок — они получат бесплатное продвижение на платформе. Принять участие в акции могут создатели контента, перешедшие в соцсеть или возобновили там свою деятельность с 1 марта 2022 года.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители