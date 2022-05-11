Социальная сеть «ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы», которое включает новую камеру с поддержкой 60 FPS, Full HD, а также дополнительные фильтры и эффекты. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Фото: VK Клипы VK Клипы

Отмечается, что приложение сфокусировано на контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке. Кроме разработчики представили эксклюзивные функции, доступные только в новом приложении. Среди нововведений — расширенные функции редактирования фрагментов видео, а также обновленный максимальный хронометраж клипов. Теперь можно снимать и загружать ролики длительностью до трех минут, а не минуты, как было ранее.

В пресс-службе уточнили, что для входа и регистрации в «VK Клипах» используется единый для проектов экосистемы VK ID. Также предусмотрена возможность пользоваться некоторыми функциями «VK Клипов» без авторизации.

Обновлению, помимо прочего, подвергся и стиль «VK Клипов» — он выполнен в соответствии со стандартами общего бренда VK.