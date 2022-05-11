Завершены испытания российского двигателя ПД-8 для Superjet и Бе-200

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") завершила программу стендовых испытания первого опытного образца двигателя ПД-8, предназначенного для SSJ-100 и Бе-200. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений", - уточнили в "Ростехе".

В ходе испытаний инженерам удалось выяснить основные параметры двигателя на всех режимах его работы, от "малого газа" до "максимального взлетного" режима. Кроме того, была выполнена отладка систем автоматического управления.

В дальнейшем планируются испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках.