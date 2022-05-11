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7 минут назад

"Ростех" завершил испытания первого опытного двигателя ПД-8

Российская Газетаиещё 10

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") завершила программу стендовых испытания первого опытного образца двигателя ПД-8, предназначенного для SSJ-100 и Бе-200. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Завершены испытания российского двигателя ПД-8 для Superjet и Бе-200
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений", - уточнили в "Ростехе".

В ходе испытаний инженерам удалось выяснить основные параметры двигателя на всех режимах его работы, от "малого газа" до "максимального взлетного" режима. Кроме того, была выполнена отладка систем автоматического управления.

В дальнейшем планируются испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что зависимость Superjet 100 от импорта будет исключена к концу следующего года, а уже с 2024 года будет производиться не менее 20 таких самолетов в год.

Наука и техника,Юрий Борисов,Объединенная двигателестроительная корпорация,Ростех,
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