В Госдуме рассказали, когда заработает RuTube

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что видеохостинг Rutube вновь заработает в среду, 11 мая.

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"К ликвидации тяжелых последствий хакерской атаки привлечены специалисты одной из лучших российских компаний в области кибербезопасности", – написал он в своем телеграм-канале.

Политик призвал сделать выводы после хакерской атаки на сервис и подумать над его защитой. Также он выразил уверенность, что Rutube может быть сильным национальным видеохостингом.

"Я уверен, что у Rutube большое будущее, назло тем, кто уже успел его похоронить", – добавил Горелкин.