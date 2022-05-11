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1 час назад

Эксперты предупредили об опасности покупки ключей установки Windows с рук

Москва24

Эксперты предупредили об опасности покупки ключей установки операционной системы Windows у частных продавцов. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперты предупредили об опасности покупки ключей установки Windows с рук
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясинапортал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Операционный директор Департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир Калугин рассказал, что в Сети, как правило, продают OEM-ключи. Они предназначены для сборщиков компьютерной техники по ценам ниже рыночной.

По словам эксперта, такие ключи приобретают и недобросовестные продавцы, которые выдают себя за сборщиков, а потом перепродают коды активации программного обеспечения с выгодой для себя, но ниже рыночной цены.

"Основным минусом OEM-ключей является их привязка к конфигурации оборудования, что не позволит при необходимости перенести их на другое устройство", – подчеркнул Калугин.

Кроме того, по словам архитектора проектов в компании R-Vision Николая Юрченко, пользователи могут потерять лицензию на ПО, если произойдет массовая блокировка ключей, выданных конкретному производителю оборудования.

Американская компания Microsoft в марте 2022 года приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России. Таким образом, купить цифровую версию Windows не получится, а цены на коробочные версии операционной системы выросли до 29-30 тысяч рублей.

Наука и техника,Владимир Калугин,Microsoft,
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