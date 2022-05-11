Apple «убила» легендарный продукт

Американская корпорация Apple объявила о прекращении производства iPod спустя более 20 лет выпуска музыкального плеера. Согласно сообщению на сайте компании, устройства будут продаваться до тех пор, пока не закончатся запасы.

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В Apple отметили, что изначально iPod разрабатывался как устройство, через которое можно было слушать музыку, однако сейчас эта функция присутствует во всей продукции Apple. Таким образом, спрос на iPod стал очень низким.

«Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 млн песен и более чем 30 тыс. плейлистов, доступных через Apple Music», — заявили в организации.