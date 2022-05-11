Apple «убила» легендарный продукт

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1 час назад

Apple прекратит производство iPod

Елена Прошина

Американская корпорация Apple объявила о прекращении производства iPod спустя более 20 лет выпуска музыкального плеера. Согласно сообщению на сайте компании, устройства будут продаваться до тех пор, пока не закончатся запасы.

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Фото: ReutersReuters

В Apple отметили, что изначально iPod разрабатывался как устройство, через которое можно было слушать музыку, однако сейчас эта функция присутствует во всей продукции Apple. Таким образом, спрос на iPod стал очень низким.

«Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 млн песен и более чем 30 тыс. плейлистов, доступных через Apple Music», — заявили в организации.

Напомним, что iPod просуществовал на рынке более 21 года в трех различных версиях. В 2019 году Apple впервые за четыре года перевыпустила плеер iPod. Ажиотажа новинка не вызвала, что могло подтолкнуть компанию к решению окончательно отказаться от устройств.

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Наука и техника,Apple,
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