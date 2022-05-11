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40 минут назад

Ушла эпоха: Apple «убила» легендарную линейку плееров iPod

Ferra.ru

Спустя более 20 лет после релиза самой первой модели, Apple всё-таки решила сделать это. Компания официально объявила о закрытии линейки iPod.

Apple «убила» легендарный продукт
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Таким образом, яблочная корпорация больше не будет производить новые iPod Touch, а значит, и в принципе какие-либо плееры iPod. При этом купить модель всё ещё можно, но лишь до тех пор, пока не будут исчерпаны складские запасы.

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Последнее на сегодняшний день поколение iPod Touch было представлено не так давно — в мае 2019 года.

Напомним, что линейка плееров от Apple стартовала ещё в 2001 году. Небольшое устройство с маленьким экраном и колесом прокрутки для навигации по музыкальным библиотекам — это то, что в конечном итоге стало лицом компании на многие годы вперёд.

Наука и техника,Apple,
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