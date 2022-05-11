Apple «убила» легендарный продукт

Спустя более 20 лет после релиза самой первой модели, Apple всё-таки решила сделать это. Компания официально объявила о закрытии линейки iPod.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Таким образом, яблочная корпорация больше не будет производить новые iPod Touch, а значит, и в принципе какие-либо плееры iPod. При этом купить модель всё ещё можно, но лишь до тех пор, пока не будут исчерпаны складские запасы.

Последнее на сегодняшний день поколение iPod Touch было представлено не так давно — в мае 2019 года.