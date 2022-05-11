Маск назвал сроки запуска ракеты Starship к Марсу

Космический корабль Starship может отправиться к Марсу через несколько лет. Такой срок назвал основатель компании SpaceX Илон Маск.
«Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через три года или пять лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия», — цитирует Маска телеканал «360».
По словам миллиардера, отправиться к Марсу можно каждые два года. Через каждые 26 месяцев планеты выстраиваются так, что с орбиты Земли можно попасть на орбиту Красной планеты.