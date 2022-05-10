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1 час назад

Маск снимет с Трампа запрет на пользование Twitter

Национальная Служба Новостейиещё 2

Илон Маск заявил во вторник, что отменит запрет на пользование Twitter для бывшего президента Дональда Трампа после завершения сделки по покупке соцсети. Об этом сообщает CNBC.

Маск пообещал отменить решение о блокировке Twitter Трампа
Фото: ReutersReuters

«Постоянные запреты должны быть чрезвычайно редкими и действительно зарезервированы для учетных записей, которые являются ботами или мошенниками, спам-аккаунтами... Я думаю, что было неправильно запрещать Дональда Трампа", - приводит слова предпринимателя CNBC.

Twitter навсегда запретил Трампу пользование платформой в январе 2021 года после нападения его сторонников на Капитолий. Компания заявила, что приняла решение после беспорядков 6 января "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

В то время у Трампа было более 80 миллионов подписчиков на платформе.

Наука и техника,Илон Маск,Дональд Трамп,
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