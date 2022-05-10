Маск пообещал отменить решение о блокировке Twitter Трампа

Илон Маск заявил во вторник, что отменит запрет на пользование Twitter для бывшего президента Дональда Трампа после завершения сделки по покупке соцсети. Об этом сообщает CNBC.

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«Постоянные запреты должны быть чрезвычайно редкими и действительно зарезервированы для учетных записей, которые являются ботами или мошенниками, спам-аккаунтами... Я думаю, что было неправильно запрещать Дональда Трампа", - приводит слова предпринимателя CNBC.

Twitter навсегда запретил Трампу пользование платформой в январе 2021 года после нападения его сторонников на Капитолий. Компания заявила, что приняла решение после беспорядков 6 января "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».