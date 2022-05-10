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4 часа назад

Врач предупредил о возможном развитии атеросклероза из-за мороженого

Lenta.ru

Входящие в состав мороженого компоненты могут быть опасны для здоровья потребителя. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург, его слова приводит «Газета.Ru».

Врач предупредил о возможном развитии атеросклероза из-за мороженого
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди вредных компонентов диетолог отметил растительные заменители сливок и молока, часто являющиеся пальмовым маслом. По утверждению врача, из-за содержащихся в нем трансжиров, этот ингредиент может вызывать опасные заболевания и приводить к развитию воспалительных процессов. Особенно опасно употребление аналогов сливок и молока в сочетании с сахаром.

«Пальмовое масло (...) ускоряет развитие воспалительных процессов в организме и может способствовать появлению атеросклероза», — предупредил Гинзбург.

Он отметил, что мороженое не нужно организму, так как не несет никакой пользы. Этот десерт врач посоветовал заменить замороженными соками.

Ранее врач-диетолог высшей категории Ирина Торопыгина развенчала один из самых известных мифов о йогурте.

Наука и техника,Михаил Гинзбург,
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