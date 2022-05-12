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48 минут назад

В WhatsApp появится новая возможность для пользователей

Lenta.ruиещё 1

В мессенджере WhatsApp появится новая возможность в чатах. Об этом пользователям рассказали специалисты портала WABetaInfo.

В мессенджере WhatsApp появится новая возможность в чатах
Фото: ТАССТАСС

По данным портала, в бета-версии WhatsApp под номером 2.2218.0 для компьютеров рядом с каждым сообщением появилась кнопка для быстрого ответа. Нажав на нее, пользователь может сразу набрать послание и отправить его собеседнику.

В настоящий момент тем, кто пользуется мессенджером на компьютере, доступен только один способ ответа в чате. Им необходимо навести курсор на сообщение, нажать на появившийся значок меню и выбрать пункт «Ответить».

Отмечается, что возможность быстрого ответа на сообщения пока находится в стадии разработки. Когда она станет доступна для всех пользователей, не уточняется.

Ранее сообщалось о планах разработчиков WhatsApp увеличить максимальное количество участников группового чата с 256 до 512.

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