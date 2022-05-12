В мессенджере WhatsApp появится новая возможность в чатах. Об этом пользователям рассказали специалисты портала WABetaInfo.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным портала, в бета-версии WhatsApp под номером 2.2218.0 для компьютеров рядом с каждым сообщением появилась кнопка для быстрого ответа. Нажав на нее, пользователь может сразу набрать послание и отправить его собеседнику.

В настоящий момент тем, кто пользуется мессенджером на компьютере, доступен только один способ ответа в чате. Им необходимо навести курсор на сообщение, нажать на появившийся значок меню и выбрать пункт «Ответить».

Отмечается, что возможность быстрого ответа на сообщения пока находится в стадии разработки. Когда она станет доступна для всех пользователей, не уточняется.