Учёные нашли способ избавиться от сердечных приступов

Компания Verve Therapeutics рассказала, что намерена использовать метод редактирование генов, чтобы спасти человечество от сердечных приступов.
Учёные пояснили, что липопротеины низкой плотности, более известные как «плохой» холестерин, являются одной из ключевых причин атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что есть гены, которые можно отключить и снизить риск сердечных приступов.
Система Verve нацелена на печень, куда доставляется материал для редактирования генов и отключается проблемный ген. В компании подчеркнули, что будут проводить эту процедуру только у взрослых и не будет редактировать геном яйцеклетки/сперматозоида или эмбриона, чтобы избежать каких-либо этических дилемм.
Сообщается, что Verve уже провела эксперименты на обезьянах и получила положительные результаты, снизив уровень вредного холестерина на 59%. Компания собирается начать испытания на людях.