Учёные нашли способ избавиться от сердечных приступов

Компания Verve Therapeutics рассказала, что намерена использовать метод редактирование генов, чтобы спасти человечество от сердечных приступов.

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Учёные пояснили, что липопротеины низкой плотности, более известные как «плохой» холестерин, являются одной из ключевых причин атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что есть гены, которые можно отключить и снизить риск сердечных приступов.

Система Verve нацелена на печень, куда доставляется материал для редактирования генов и отключается проблемный ген. В компании подчеркнули, что будут проводить эту процедуру только у взрослых и не будет редактировать геном яйцеклетки/сперматозоида или эмбриона, чтобы избежать каких-либо этических дилемм.