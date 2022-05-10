В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Пользователей Windows 10 версии 20H2 лишили обновлений и автоматом перевели на другую ОС

Газета.Ruиещё 2

Американская компания Microsoft официально прекратила поддержку самой стабильной версии операционной системы Windows 10, вышедшей в октябре 2020 года. Об этом сообщает Neowin.

Пользователей Windows 10 версии 20H2 перевели на другую ОС
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что теперь пользователей Windows 10 версии 20H2 лишили обновлений безопасности. Microsoft постепенно начинает автоматически переводить пользователей на более современную версию — 21H2 от ноября 2021 года.

Прекращение поддержки вступило в силу для версий Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations. 20H2 продолжат поддерживать только для версий Enterprise, Education и IoT Enterprise. Им разрешено получать обновления до 9 мая 2023 года.

В Neowin отметили, что благодаря Windows 10 в версии 20H2 у пользователей впервые появились улучшенные уведомления и предустановленный браузер Edge от Microsoft вместо традиционного Internet Explorer.

Ранее сообщалось, что Microsoft начала продавать Windows 11 на физических носителях в магазинах. ОС предлагается устанавливать с USB-накопителя.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители