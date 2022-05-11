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1 час назад

Samsung выпустит смартфон с рекордной камерой

Lenta.ruиещё 1

Samsung намерена выпустить смартфон с камерой, которая получит рекордное разрешение. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Samsung выпустит смартфон с рекордным разрешением камеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники медиа выяснили, что инженеры Samsung закончили разработку датчика ISOCELL HP3, и корпорация готова начать производство компонентов. Выпуском устройств займется Samsung Electronics и ее дочерняя компания Samsung Electro-Mechanics.

На основе отчета инсайдеров журналисты сделали вывод, что корейская корпорация может оснастить следующий флагманский девайс камерой разрешением 200 мегапикселей. Судя по всему, этим аппаратом окажется Samsung Galaxy S23, выпуск которого может состояться в феврале 2023 года.

«Если количество пикселей увеличится, производительность других основных частей, включая память, датчики, объектив, процессор приложений, должна быть улучшена», — отметили авторы.

Специалисты сообщили, что улучшение камер флагманских телефонов является трендом на рынке. Так, авторы привели в пример девайсы серии iPhone 14 Pro, которые должны получить камеры с разрешением 48 мегапикселей.

Samsung представила 200-мегапиксельный сенсор для камер смартфонов в сентябре 2021 года. Датчик позволит делать снимки разрешением 16 384x12 288 пикселей и записывать видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду.

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