Россия может упростить въезд в страну для ученых со всего мира

«США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю, чтобы научные сотрудники и те, кто занимается технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны», - цитирует Чернышова РИА «Новости».