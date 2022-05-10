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1 час назад

Россия может упростить въезд в страну для ученых со всего мира

Свободная прессаиещё 3

Стало известно, что вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в РФ. Их можно задействовать в российских университетах и НИИ.

Россия может упростить въезд в страну для ученых со всего мира
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Напомним, ранее США сообщили о возможном смягчении визовых требований для ведущих ученых, которые хотят приехать в США. Если закон примут, то в Штаты по упрощенной схеме смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.

«США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю, чтобы научные сотрудники и те, кто занимается технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны», - цитирует Чернышова РИА «Новости».

Наука и техника,Борис Чернышов,ЛДПР,Госдума,
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