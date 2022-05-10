Россия может упростить въезд в страну для ученых со всего мира

Стало известно, что вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в РФ. Их можно задействовать в российских университетах и НИИ.
Напомним, ранее США сообщили о возможном смягчении визовых требований для ведущих ученых, которые хотят приехать в США. Если закон примут, то в Штаты по упрощенной схеме смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.
«США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю, чтобы научные сотрудники и те, кто занимается технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны», - цитирует Чернышова РИА «Новости».