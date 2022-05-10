Найден 1031 новый астероид на архивных снимках телескопа Hubble

Волонтеры нашли более тысячи новых астероидов на снимках телескопа Hubble. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Astronomy&Astrophysics.

Концепция гражданской науки подразумевает проведение научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев без специального образования для ускорения работы. Один из таких проектов, Hubble Asteroid Hunter, был запущен в 2019 году. В рамках него все желающие могли изучать архивные снимки камер космической обсерватории Hubble за весь 31 год ее работы.

Снимки были отобраны таким образом, чтобы эпоху наблюдения и размер участка неба для этих изображений можно было сопоставить с вычисленными орбитами астероидов и предсказать появление их треков на снимках. Проект преследовал двоякие цели: обнаружить как можно больше тел Солнечной системы и обучить нейросети для автоматического поиска в дальнейшем. Итоги проекта подвел Сандор Крук из Института внеземной физики Общества Макса Планка.