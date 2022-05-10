Найден 1031 новый астероид на архивных снимках телескопа Hubble

Волонтеры нашли более тысячи новых астероидов на снимках телескопа Hubble. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Astronomy&Astrophysics.
Концепция гражданской науки подразумевает проведение научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев без специального образования для ускорения работы. Один из таких проектов, Hubble Asteroid Hunter, был запущен в 2019 году. В рамках него все желающие могли изучать архивные снимки камер космической обсерватории Hubble за весь 31 год ее работы.
Снимки были отобраны таким образом, чтобы эпоху наблюдения и размер участка неба для этих изображений можно было сопоставить с вычисленными орбитами астероидов и предсказать появление их треков на снимках. Проект преследовал двоякие цели: обнаружить как можно больше тел Солнечной системы и обучить нейросети для автоматического поиска в дальнейшем. Итоги проекта подвел Сандор Крук из Института внеземной физики Общества Макса Планка.
Всего добровольцами было проанализировано 37 тысяч изображений. На них удалось идентифицировать 1701 след от астероидов, из которых 1031 не значились в базе данных Центра малых планет. Среди найденных астероидов 95 процентов относятся к телам из Главного пояса (между орбитами Марса и Юпитера), и только 5 процентов относятся к семейству околоземных астероидов. Кроме того, исследователям удалось собрать базу данных для обучения автоматического классификатора снимков.