Подо льдами Антарктиды обнаружили древнее озеро

Под антарктическим ледяным щитом обнаружено огромное озеро, сообщает журнал Geology.

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Озеро нашли с помощью самолета с георадаром и набором магнитометров и гравиметров. Водоему дали название Снежный Орел. Ученые изначально заподозрили существование озера и вмещающего его каньона, когда на спутниковых снимках ледяного щита заметили гладкую впадину.

«Это озеро, вероятно, хранит записи всей истории Восточно-Антарктического ледяного щита, его зарождения более 34 миллионов лет назад, а также его роста и эволюции в течение ледниковых циклов с тех пор», – рассказал один из авторов материала Дон Бланкеншип.

Длина Снежного Орла составляет порядка 50 километров, а ширина 15 километров. Глубина озера 200 метров. Отложения на дне водоема имеют глубину 300 метров, и могут включать речные отложения старше самого ледяного щита. Таким образом, нижний слой осадка возможно образовался до покрытия льдом Антарктиды. Поэтому специалистам важно его исследовать, чтобы провести реконструкцию условий той эпохи.