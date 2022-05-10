Подо льдами Антарктиды обнаружили древнее озеро

Под антарктическим ледяным щитом обнаружено огромное озеро, сообщает журнал Geology.
Озеро нашли с помощью самолета с георадаром и набором магнитометров и гравиметров. Водоему дали название Снежный Орел. Ученые изначально заподозрили существование озера и вмещающего его каньона, когда на спутниковых снимках ледяного щита заметили гладкую впадину.
«Это озеро, вероятно, хранит записи всей истории Восточно-Антарктического ледяного щита, его зарождения более 34 миллионов лет назад, а также его роста и эволюции в течение ледниковых циклов с тех пор», – рассказал один из авторов материала Дон Бланкеншип.
Длина Снежного Орла составляет порядка 50 километров, а ширина 15 километров. Глубина озера 200 метров. Отложения на дне водоема имеют глубину 300 метров, и могут включать речные отложения старше самого ледяного щита. Таким образом, нижний слой осадка возможно образовался до покрытия льдом Антарктиды. Поэтому специалистам важно его исследовать, чтобы провести реконструкцию условий той эпохи.
Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года площадь морского льда в Антарктиде достигла рекордно низкого уровня. По словам экологов, это произошло во второй раз за последние пять лет.