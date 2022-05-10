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1 час назад

Маск выбрал «преемника» на посту главы Twitter на случай своей внезапной смерти

Lenta.ruиещё 4

Илон Маск заявил о готовности попасть в ад
Фото: ReutersReuters

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в шутку выбрал себе преемника на посту главы Twitter на случай внезапной смерти. Об этом он заявил в записи в той же социальной сети.

Шутка с передачей компании новому владельцу началась с рассуждений Маска о своей внезапной и загадочной смерти, после которой он вполне готов отправиться в ад.

После этих слов на твит Маска отреагировал блогер Джимми Дональдсон, известный под псевдонимом MrBeast. Он спросил миллиардера, может ли он рассчитывать на акции компании Twitter после его смерти.

«Ок», — иронично ответил блогеру Илон Маск.

25 апреля стало известно, что предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Банк Morgan Stanley согласился предоставить ему маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. Также Маск планировал заплатить 21 миллиард долларов личных средств.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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