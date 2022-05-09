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39 минут назад

Илон Маск заявил о готовности попасть в ад

Lenta.ru

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не против попасть в ад. Об этом он написал в своем Twitter.

Илон Маск заявил о готовности попасть в ад
Фото: ReutersReuters

Маск ответил на вопрос пользователя о существовании «творца» и призыв исповедоваться.

«Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения», — заявил миллиардер.

Он также подчеркнул, что большинство людей в таком случае отправятся туда же. До этого Маск порассуждал в социальной сети насчет своей смерти при загадочных обстоятельствах.

Маск заявил о не знающем значение слова «нацист» Рогозине

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил, что за помощь ВСУ бизнесмену придется «отвечать по-взрослому». Критикуя Маска, он сослался на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, из которых следует, что наземное оборудование Starlink было доставлено в Мариуполь военными вертолетами.

Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,
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