Китай запустил к своей орбитальной станции грузовой корабль

Китайское национальное космическое управление во вторник осуществило запуск грузового корабля "Тяньчжоу-4", который вскоре состыкуется с орбитальной станцией КНР. Прямую трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

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Для вывода "Тяньчжоу-4" на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-7". Она стартовала в 01:56 по пекинскому времени (в 20:56 в понедельник мск) с космодрома Вэньчан, который находится на северо-восточном побережье острова Хайнань.

"Тяньчжоу-4" обеспечит всем необходимым космонавтов, которых в начале июня доставит на станцию корабль "Шэньчжоу-14". Его запуск планируется осуществить с космодрома Цзюцюань (расположен на севере КНР).

Стартовая масса "Тяньчжоу-4" составляет 13,5 тонны. Этот грузовой корабль может доставить на орбиту до 6,9 тонны груза - продовольствие, одежду и научно-исследовательское оборудование.