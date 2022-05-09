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1 час назад

Китай запустил к своей орбитальной станции грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4"

ТАСС

Китайское национальное космическое управление во вторник осуществило запуск грузового корабля "Тяньчжоу-4", который вскоре состыкуется с орбитальной станцией КНР. Прямую трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Китай запустил к своей орбитальной станции грузовой корабль
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Для вывода "Тяньчжоу-4" на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-7". Она стартовала в 01:56 по пекинскому времени (в 20:56 в понедельник мск) с космодрома Вэньчан, который находится на северо-восточном побережье острова Хайнань.

"Тяньчжоу-4" обеспечит всем необходимым космонавтов, которых в начале июня доставит на станцию корабль "Шэньчжоу-14". Его запуск планируется осуществить с космодрома Цзюцюань (расположен на севере КНР).

Стартовая масса "Тяньчжоу-4" составляет 13,5 тонны. Этот грузовой корабль может доставить на орбиту до 6,9 тонны груза - продовольствие, одежду и научно-исследовательское оборудование.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет, она рассчитана на трех человек. Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Орбитальный объект заработает в этом году, а со следующего будет доступен для международных проектов.

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