Вертолет Ingenuity запылился и потерял связь с марсоходом

Вертолет Ingenuity на время потерял связь с марсоходом Perseverance из-за пыли, покрывшей его солнечные панели. Об этом сообщается в блоге NASA.

Это случилось спустя 13 месяцев после первого полета вертолета над поверхностью планеты.

«5 мая управляющие миссией в NASA получили подтверждение, что вертолет Ingenuity восстановил связь с ровером Perseverance. Ранее на неделе, вертолет пропустил сеанс связи с ровером впервые за год работы на поверхности»,— говорится в сообщении.

Анализ показал, что связь пропала из-за пыли, осевшей на панелях солнечных батарей, которая снизила напряжение на них. Это связывают с сезонным увеличением пыли и снижением температуры на поверхности Марса. Пыль закрывает солнечный свет и мешает полной зарядке шести литий-ионных батарей на борту аппарата.