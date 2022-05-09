Геофизики предрекли Земле гибель

Ученые из Центра космических полетов Годдарда NASA заявили, что причиной превращения Венеры в «адское пекло» стали вулканы. Эта же судьба неоднократно угрожала Земле и может угрожать нашей планете в будущем. Об этом пишет «Газета.Ru».
Специалисты изучили последствия возникновения крупных магматических провинций, представляющих собой большие залежи извергнутых магмой пород.
Отмечается, что они встречаются по всей планете и образуются в результате разрыва земной коры. При их формировании в атмосферу Земли выбрасывается огромное количество парниковых газов.
Формирование одной провинции может длиться порядка 5 млн лет, и на протяжении всего этого периода она оказывает негативное воздействие на климат. Даже одно такое образование может привести к необратимому парниковому эффекту, такому же, как некогда на Венере.
По мнению ученых, основанному на изучении геологических данных, возможны также множественные возникновения магматических провинций.
Они сообщили, что Земле до сих пор удавалось избежать участи Венеры, но, в принципе, подобное развитие событий возможно.