Геофизики предрекли Земле гибель

Ученые из Центра космических полетов Годдарда NASA заявили, что причиной превращения Венеры в «адское пекло» стали вулканы. Эта же судьба неоднократно угрожала Земле и может угрожать нашей планете в будущем. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: NASA NASA

Специалисты изучили последствия возникновения крупных магматических провинций, представляющих собой большие залежи извергнутых магмой пород.

Отмечается, что они встречаются по всей планете и образуются в результате разрыва земной коры. При их формировании в атмосферу Земли выбрасывается огромное количество парниковых газов.

Формирование одной провинции может длиться порядка 5 млн лет, и на протяжении всего этого периода она оказывает негативное воздействие на климат. Даже одно такое образование может привести к необратимому парниковому эффекту, такому же, как некогда на Венере.

По мнению ученых, основанному на изучении геологических данных, возможны также множественные возникновения магматических провинций.