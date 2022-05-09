Apple работает над iPhone с двумя дополнительными экранами

Американская компания Apple работает над iPhone с двумя дополнительными дисплеями, которые поддерживают технологию «электронных чернил». Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Подобные дисплеи имитируют вид обычной бумаги с напечатанными буквами и используются в электронных книгах. Их отличительная особенность — намного меньшее энергопотребление по сравнению с обычными экранами.

Компания планирует расположить такие дисплеи на задней панели устройства. Один из них будет меньше — на экране будет отображаться информация о заряде аккумулятора, уровне сигнала мобильной связи и другие данные о состоянии смартфона.

Отметим, что подобную задумку нельзя назвать оригинальной — технология использовалась в российском смартфоне YotaPhone 2 2015 года, на задней панели которого располагался второй экран из «электронных чернил». Пока неизвестно, когда компания планирует выпустить подобный iPhone.