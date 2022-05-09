Motorola выпустит свой первый смартфон-рулон

Сообщается, что Motorola работает над своим первым телефоном-рулоном. Устройство в настоящее время находится на очень ранних стадиях разработки и пока не имеет рабочего прототипа.

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Инсайдер рассказал, что Motorola создаёт новый телефон под кодовым названием Felix. Устройство, скорее всего, будет черпать вдохновение из дизайна Razr и следовать той же философии. Сообщается, что экран нового смартфона будет расширяться вертикально. В свёртнутом виде он будет максимально удобен, чтобы носить его в кармане. А треть экрана обернута вокруг механизма внизу.