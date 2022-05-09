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2 часа назад

The Sun: публикация фото с корпоративов может привести к кибератаке

Газета.Ru

Некоторые публикации в социальных сетях киберзлоумышленники используют для дальнейшего взлома аккаунта жертвы, об этом сообщает новостной портал The Sun со ссылкой на слова экспертов по информационной безопасности.

Публикация фото с корпоративов может привести к кибератаке
Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, к потенциально опасной информации можно отнести любые персональные данные, например, девичью фамилию, год рождения или кличку животного - эта информация может быть использована для подбора пароля к учетной записи.

Также не следует делиться в постах номером школы, улицей проживания, подробностями о месте работы и другими деталями своей жизни.

Кроме того, Иб-специалисты не рекомендуют публиковать фотографии с корпоративов – они могут быть использованы преступниками для нападения на организацию.

Также не стоит размещать в сети свое местоположение – оно может быть использовано для сталкинга или дальнейшего нападения. Эксперты также предупредили об опасности переписок с незнакомцами.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что у россиян крадут деньги от лица Джонни Деппа.

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