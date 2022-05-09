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18 минут назад

Раскрыт секрет синдрома внезапной детской смерти

Илья Родин

Австралийские исследователи обнаружили в крови ребенка особый биомаркер, показывающий предрасположенность к синдрому внезапной детской смерти (СВДС). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на журнал eBioMedicine.

Раскрыт секрет синдрома внезапной детской смерти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что СВДС по-прежнему остается слабоизученным синдромом. При том, что его изучение продолжается на протяжении многих лет и обосновано тем, что он в 50% случаев является причиной смерти малышей. Среди факторов риска ученые называют сон вниз лицом и подверженность табачному дыму.

Издание подчеркивает, что австралийские специалисты сосредоточились на изучении бутирилхолинэстеразы (BChE) – фермента, играющего важную роль в процессе пробуждения. Они обследовали 722 детей, из которых 67 неожиданно скончались в возрасте до двух лет. Причиной смерти в 22 случаях был СДВС.

Выяснилось, что у 22 малышей при рождении был значительно ниже уровень BChE, чем у выживших детей, а также у тех, которые умерли по другим причинам.

Исследовательница Кармель Харрингтон, потерявшая в 1991 году своего ребенка из-за этого синдрома, заявила, что полученные данные позволят «начать спасать таких детей и оставить СВДС в прошлом».

Ранее сообщалось, что врачи из Европы и США зафиксировали 228 случаев тяжелого поражения печени у детей. Причиной вспышки ученые назвали пандемию коронавируса, а также другие факторы.

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