Раскрыт секрет синдрома внезапной детской смерти

Австралийские исследователи обнаружили в крови ребенка особый биомаркер, показывающий предрасположенность к синдрому внезапной детской смерти (СВДС). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на журнал eBioMedicine.

Отмечается, что СВДС по-прежнему остается слабоизученным синдромом. При том, что его изучение продолжается на протяжении многих лет и обосновано тем, что он в 50% случаев является причиной смерти малышей. Среди факторов риска ученые называют сон вниз лицом и подверженность табачному дыму.

Издание подчеркивает, что австралийские специалисты сосредоточились на изучении бутирилхолинэстеразы (BChE) – фермента, играющего важную роль в процессе пробуждения. Они обследовали 722 детей, из которых 67 неожиданно скончались в возрасте до двух лет. Причиной смерти в 22 случаях был СДВС.

Выяснилось, что у 22 малышей при рождении был значительно ниже уровень BChE, чем у выживших детей, а также у тех, которые умерли по другим причинам.

Исследовательница Кармель Харрингтон, потерявшая в 1991 году своего ребенка из-за этого синдрома, заявила, что полученные данные позволят «начать спасать таких детей и оставить СВДС в прошлом».