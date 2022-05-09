Ученые описали способ замедления старения с помощью гена молодости

Ученые обнаружили ген, ответственный за продление молодости. При активации участка ДНК с этим геном за счет добавления его копии оказалось возможным замедлить процесс старения. К такому выводу пришла международная группа ученых после эксперимента на мышах.

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Как следует из публикации в журнале Nature Aging, в эксперименте принимали участие две группы грызунов. Одна из них быстро старела, вторая развивалась обычно. Генную терапию применяли на всех, за исключением контрольной группы.

Прогерия - это один из редких генетических дефектов, который вызывает очень быстрое старение организма. Он встречается, в том числе и у людей, из-за чего даже в детском возрасте люди в прямом смысле стареют. Замедлить проявления прогерии генетики пытаются уже не одно десятилетие. И вот в их исследованиях наметилась серьезная подвижка.

Ученые установили, что за клеточное старение происходит при снижении репрессии гена FOXM1. Репрессия гена - это снижение его активности. Ученые задались вопросом, может ли повышенная экспрессия гена FOXM1 замедлить процесс старения. Оказалось, что может.

Здоровые мыши, которым "отредактировали" гены прожили на 20-25 недель дольше, чем их собратья из контрольной группы. Также ученые установили, что применяемая ими терапия заметно снизила проявления прогерии.

После генной терапии животные прожили полноценную жизнь и "редактирование" генов не вызвало появления хронических заболеваний или опухолей.