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45 минут назад

В сеть утекли характеристики и цены новейшей модели Apple iPhone 14 Max

Ferra.ru

Уже осенью выйдет новая серия смартфонов Apple iPhone 14. В ней будет модель, подобной которой компания ещё не выпускала, — iPhone 14 Max. В сети раскрыли её характеристики и стоимость.

В сеть утекли характеристики и цены новейшей модели Apple iPhone 14 Max
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации инсайдера под ником shadow_leak в Twitter, iPhone 14 Max получит 6,68-дюймовый OLED-экран разрешением 2248×1284 пикселей. Частота обновления экрана составит 90 Гц. Источник добавил, что iPhone 14 Max будет оснащён чипсетом A15 Bionic, а также 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Ходят слухи, что только более дорогие iPhone 14 Pro и Pro Max будут оснащены чипсетом A16 Bionic.

На задней панели iPhone 14 Max будет установлена двойная камера, состоящая из датчиков по 12 мегапикселей.

Что касается цены, то модель 6 ГБ + 128 ГБ якобы будет стоить $899.

Наука и техника,Apple,
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