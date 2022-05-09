Apple работает над iPhone с дополнительными экранами из "электронных чернил"

Американская компания Apple работает над iPhone с двумя дополнительными дисплеями, поддерживающими технологию E-ink или "электронных чернил", об этом сообщает новостной портал MyDrivers.

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Подобные дисплеи имитируют вид обычной бумаги с напечатанными буквами и используются в электронных книгах, так как они требует намного меньше энергии для работы. Компания планирует расположить такие дисплеи на задней панели устройства.

Один из них будет меньше – на экране будет отображаться информация о заряде аккумулятора, уровне сигнала мобильной связи и другие данные о состоянии смартфона. Подобная технология использовалась в отечественном смартфоне YotaPhone 2 2015 года, на задней панели которого располагался второй экран из "электронных чернил".

Пока неизвестно, когда компания планирует выпустить подобный iPhone.