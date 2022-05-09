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1 час назад

Срок службы аккумуляторов предсказали с помощью нейросетей

Lenta.ru

Американские специалисты создали нейросеть, способную прогнозировать срок службы аккумуляторов. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Power Sources.

Срок службы аккумуляторов предсказали с помощью нейросетей
Фото: ТАССТАСС

Ученые Аргоннской национальной лаборатории (ANL) обучили нейросеть предсказывать, как быстро тот или иной аккумулятор выйдет из строя. Специалисты загрузили в программу информацию о разного рода батареях, а затем научили ее делать выводы на основе полученных данных.

Исследователи собрали точную информацию о сроках службы 300 аккумуляторов, созданных на основе шести различных химических элементов.

«В настоящее время единственный способ оценить, как снижается емкость батареи, заключается в перезарядке аккумулятора и его оценке», — отметили авторы.

По их словам, с помощью нейросети можно предсказать поведение той или иной батареи спустя 1000 циклов зарядки.

«У нас были батареи с разным химическим составом, которые по-разному разлагались и выходили из строя. Ценность нашего исследования заключается в том, что оно дало нам сигналы, характерные для работы разного рода аккумуляторов», — заявил автор научной работы Ноа Полсон.

В конце марта американские специалисты описали возможность создания близких к идеальным батарей с увеличенным сроком службы посредством квантовых методов. На их основе ученые научились прогнозировать специфические реакции литий-металлических аккумуляторов.

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