Срок службы аккумуляторов предсказали с помощью нейросетей

«У нас были батареи с разным химическим составом, которые по-разному разлагались и выходили из строя. Ценность нашего исследования заключается в том, что оно дало нам сигналы, характерные для работы разного рода аккумуляторов», — заявил автор научной работы Ноа Полсон.