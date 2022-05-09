Названы незаслуженно считающиеся вредными варианты перекуса

По словам специалиста, при выборе перекуса, необходимо обратить внимание на его состав. Таким образом, идеальный для здоровья способ быстро подкрепиться — съесть что-нибудь, содержащее орехи, цельнозерновую муку, овощи, фрукты, ягоды или бобовые, сказала специалист.

Она добавила, что правильное сочетание ингредиентов сделает здоровым даже бутерброд. «Если мы берем мясо домашнего приготовления, курицу или рыбу, хлеб с добавлением цельнозерновой, обдирной муки, которая содержит остаточное количество клетчатки», — сказала гастроэнтеролог. То же самое относится к ряду продуктов, которые раньше считались вредными, однако теперь их изготавливают по другим технологиям.