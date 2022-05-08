YouTube удалил все видео с Рогозиным с канала "Роскосмоса"

YouTube удалил с канала "Роскосмос медиа" все видеозаписи с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"YouTube удалил с канала "Роскосмос медиа" все видеозаписи с участием генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина: его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный", - написал Струговец в своем Telegram-канале.
Как уточнил руководитель пресс-службы, всего с канала удалено около 20 видеозаписей общим количеством около 5 млн просмотров.
"Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски", - добавил он.