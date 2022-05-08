YouTube удалил все видео с Рогозиным с канала "Роскосмоса"

"YouTube удалил с канала "Роскосмос медиа" все видеозаписи с участием генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина: его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный", - написал Струговец в своем Telegram-канале.