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17 минут назад

YouTube удалил с канала "Роскосмос медиа" все видеозаписи с участием Рогозина

ТАСС

YouTube удалил с канала "Роскосмос медиа" все видеозаписи с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

YouTube удалил все видео с Рогозиным с канала "Роскосмоса"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"YouTube удалил с канала "Роскосмос медиа" все видеозаписи с участием генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина: его интервью, записи участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещения космодрома Восточный", - написал Струговец в своем Telegram-канале.

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Как уточнил руководитель пресс-службы, всего с канала удалено около 20 видеозаписей общим количеством около 5 млн просмотров.

"Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски", - добавил он.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Google,Госдума,
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