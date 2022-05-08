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40 минут назад

Иммунолог Крючков спрогнозировал новый всплеск COVID-19 в мае и июне

Елена Прошина

Есть косвенные признаки, указывающие на начало нового подъема заболеваемости коронавирусом в России, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога Николя Крючкова.

Спрогнозировано время нового всплеска COVID-19 в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сослался на данные статистики, касающиеся уровня смертности и числа госпитализаций.

«В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с "дельтой", ни с "омикроном". Но, тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», – сказал медик.

По его словам, новая волна заболеваемости COVID-19 в России может остаться незамеченной из-за того, что далеко не все инфицированные проходят ПЦР-тестирование.

«В мае и в первые летние месяцы всплеск заболеваемости будет, но мы можем его даже не увидеть. Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России. Другое дело, что на осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции», – отметил Крючков.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве снизился до 33,1%. По состоянию на 29 апреля коллективный иммунитет составлял 35,7%. При этом в конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%.

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